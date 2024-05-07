В России включившую трансляцию пасхальной службы пенсионерку избили палками

В красноярском пансионате пенсионерку избили из-за трансляции пасхальной службы

В пансионате «Ветеран» в Красноярске пенсионерку избили железными палками за то, что она включила трансляцию пасхального богослужения. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По его данным, 89-летняя женщина захотела включить трансляцию пасхальной службы в районе четырех часов утра, когда была одна в комнате. Впоследствии туда вернулась соседка, которой не понравился включенный телевизор. Сначала она потребовала выключить его, но, получив отказ, пришла в комнату с подругой и избила вместе с ней пенсионерку тростями для ходьбы из железа.

Пострадавшая рассказала, что на ее крики о помощи никто не пришел. Ее обидчицы начали срочно замывать кровь, появившуюся на полу после избиения. По словам родственников 89-летней женщины, сотрудники пансионата не вызывали ей скорую помощь, чтобы никто не узнал о произошедшем.

Когда врачи все-таки приехали на место происшествия, они диагностировали у пенсионерки ушибы, сломанный нос и гематомы. Обратившийся к руководству пансионата крестник женщины получил ответ, что раз сотрудники никого не били, то и само учреждение тут ни при чем. В ситуации разбирается полиция.

Ранее в Новокузнецке Кемеровской области в пансионате жестоко избили пенсионерку. Когда родные приехали ее навестить, то увидели, что женщина была вся в синяках. Пострадавшая впоследствии рассказала, что сотрудники пансионата отхлестали ее палкой и всячески оскорбляли.