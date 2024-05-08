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18:01, 8 мая 2024Путешествия

Агрессивный пассажир устроил драку в аэропорту из-за багажа и попал на видео

The Edition: пассажир Etihad Airways устроил драку в аэропорту и попал на видео

Агрессивный пассажир самолета Etihad Airways устроил драку в аэропорту Мале, Мальдивы, из-за перевеса багажа и попал на видео. Об этом сообщает The Edition.

Уточняется, что иностранец планировал вылететь в Абу-Даби, но на стойке регистрации узнал, что вес его чемодана превышает допустимую норму провоза. Сотрудник авиакомпании попросил пассажира заплатить за перевес, однако тот разозлился и начал кричать.

На видео, снятом очевидцами, видно, как мужчина бросается на сотрудников аэропорта. Одного из них он ударил головой. В это время наблюдающие за происходящим пассажиры кричат от страха.

Дебошира задержали и доставили в суд, однако судья постановил освободить иностранца. Правонарушителю выдвинули ряд условий, которые правоохранители не разглашают.

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      Марк Успенский
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