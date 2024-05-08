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16:50, 8 мая 2024Бывший СССР

На Украине в 20 метрах от границы задержали пытавшихся уплыть в Венгрию мужчин

На Украине пограничники задержали пытавшихся уплыть через Тису в Венгрию мужчин

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине пограничники задержали семерых мужчин, пытавшихся уплыть из страны в Венгрию. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Добраться до Венгрии уклонисты хотели на надувной лодке, преодолев реку Тису. Однако пограничники заметили мужчин еще до того, как они накачали плавсредство. Тогда граждане бросили лодку и побежали в воду.

«Догнать беглецов удалось за 20 метров до государственной границы. Мужчины уже успели окунуться в воду и поняли, что преодолеть реку не смогут. С помощью пограничников горе-беглецы смогли выйти на берег», — сообщили в региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Задержанные украинцы рассказали, что они договорились о переходе госграницы в социальных сетях. За это они должны были заплатить организаторам от 6 до 7,5 тысячи долларов (примерно от 550 до 685 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). В отношении уклонистов были составлены административные протоколы.

Ранее стало известно о первом украинце, который переплыл через Днепр в Белоруссию. Для преодоления реки мужчина использовал матрас.

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      Екатерина Грищенко
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