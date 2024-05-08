Почти два миллиона москвичей сходили на субботники

Почти 2 млн москвичей cходили на общегородские субботники

Почти два миллиона жителей Москвы сходили на два общегородских субботника. Об этом сообщается в Telegram-канале Агентства «Москва».

Москвичи помогли городским службам очистить столичные газоны от прошлогодней листвы и подготовить цветники. Кроме того, горожане занимались посадкой новых деревьев.

В работах задействовали 500 тысяч сотрудников городских служб и более 14 тысяч единиц техники. Коммунальные службы привели в порядок все городские объекты. В том числе были вымыты фасады жилых домов и административных зданий, детские и спортивные площадки. Автомобильные и пешеходные дороги обработали специальным шампунем и промыли несколько раз. Клумбы украсили почти пятью миллионами виол и 15 миллионами тюльпанов.

