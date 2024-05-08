Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:48, 8 мая 2024Силовые структуры

Замглавы Минобороны Иванова отстранили от должности

Защита замглавы Минобороны Иванова подтвердила, что он отстранен от должности
Начало событий в новости Замглавы Минобороны России задержан за взятки.

Фото: Мосгорсуд

Защита заместителя главы Министерства обороны России Тимура Иванова подтвердила его отстранение от должности. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев сказал, что заместитель главы Минобороны временно отстранен от должности. Также Мусаев рассказал, что его подзащитному вменяется взятка в размере одного миллиарда рублей. По его словам, следствие считает, что подрядчики Иванова бесплатно построили ему некоторые объекты. Мусаев заявил, что это не соответствует действительности.

Замминистра обороны России Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Мужчина свою вину не признал.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Замглавы Минобороны Иванова отстранили от должности

      Друга замминистра обороны Иванова оставили под стражей

      Женщина лишилась последнего шанса забеременеть из-за сомнений мужа

      В личной жизни замминистра обороны России всплыли новые обстоятельства

      В России оценили надежность союза с Китаем

      В России подорожал бензин

      Восьмая ракетка мира из Греции рассказал о связанной со «Спартаком» мечте

      Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ

      Мизулина оценила приезд Канье Уэста в Россию фразой «хватает голых вечеринок»

      Украина атаковала предприятие пищевой промышленности в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше