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00:10, 9 мая 2024Россия

9 Мая: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Artem Priakhin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

9 мая в России празднуют День Победы в Великой Отечественной войне. В Армении, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и многих других странах также отмечают эту знаменательную дату. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают в мире 9 мая и кто из знаменитостей празднует день рождения.

Праздники в России

День Победы

Фото: Sergey Ponomarev / AP

9 Мая 2024 года жители России отмечают 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в честь праздника на Красной площади проходит масштабный Парад Победы. По всей России люди возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата. Поздравления принимают ветераны боевых действий, а в честь погибших солдат проходит акция «Бессмертный полк».

Завершится праздник традиционным фейерверком, самые яркие и продолжительные салюты запустят в нескольких точках в Москве.

День Победы 9 мая также отмечают в Армении, Республике Беларусь, Казахстане, Молдове, Азербайджане, Израиле, Сербии, Узбекистане, Таджикистане и других странах

Праздники в мире

День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны

С 2004 года 8 и 9 мая по инициативе ООН проходят Дни памяти и примирения, посвященные жертвам Второй мировой войны. Несмотря на то что страны-члены ООН могут отмечать День Победы в разные даты, эта инициатива призвана объединить людей по всему миру, чтобы вместе почтить память пострадавших во время одной из самых кровопролитных войн за всю историю человечества.

День Европы

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Роберт Шуман предложил объединить промышленность страны с предприятиями Западной Германии. В результате было создано Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), позднее преобразованное в Евросоюз.

Интересно, что существует еще один День Европы, который отмечают 5 мая. Его учредил Совет Европы, в честь даты основания организации — 5 мая 1949 года.

Фото: Danielle Rice / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 9 мая

  • День уличных музыкантов;
  • День отца в Германии;
  • День памяти потерянного носка;
  • День памяти и почести в Узбекистане;
  • День мускатного вина в США.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти священномученика Василия Амасийского

Святой Василий жил в IV веке в городе Амасии (ныне Амасья, Турцияприм. «Ленты.ру»). Он активно поддерживал христиан, которые подвергались гонениям со стороны язычников. За помощь нуждающимся и преследуемым Василия схватили стражники императора Ликиния. Епископ отказался предать свою веру, за что был казнен. Тело его бросили в море, но верующие смогли достать его и захоронить в христианском храме в Амасии.

День памяти святителя Стефана Великопермского

Стефан Пермский срубает прокудливую березу

Стефан Пермский срубает прокудливую березу

Фото: Public domain

Епископ Великопермский Стефан жил в XIV веке. С детства служил в церкви, и как гласит предание, всего за год научился читать Священное писание.

Позже он стал монахом и начал миссионерскую деятельность. Стефан занимался просветительском зырян, создал для них письменный алфавит и перевел церковные книги. Усилиями епископа многие представители этого народа приняли христианскую веру, отказавшись от язычества. Также Стефан построил множество церквей на Пермской земле.

Какие еще церковные праздники отмечают 9 мая

  • День памяти праведной Глафиры девы;
  • День памяти преподобного Иоанникия Девиченского;
  • День памяти священномученика Иоанна Панкова.

Приметы на 9 мая

  • Если 9 мая кукушка кричит, как будто лягушка квакает, то скоро будут дожди.
  • Если в этот день много утренней росы, то будет богатый урожай огурцов.
  • Если дует сильный ветер, стоит ждать неприятностей.
  • Если 9 мая возле дома много ласточек, то в семье будет взаимопонимание.

Кто родился 9 мая

Федор Бондарчук

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Режиссер, актер, продюсер Федор Бондарчук родился 9 мая 1967 года. Самые известные его работы: «9 рота», «Сталинград», «Притяжение», «Обитаемый остров» и многие другие. Лауреат премий «Золотой орел», ТЭФФИ, «Золотой Овен». В настоящее время возглавляет совет директоров АО «Ленфильм».

Дейв Гаан

Дейв Гаан (настоящее имя — Дэвид Колкотт) наиболее известен как вокалист группы Depeche Mode. Является членом музыкального коллектива с момента основания в 1980 году. Помимо работы в группе выпускал и сольные альбомы.

В 2007 году Дейв Гаан занял 73-ю строчку в рейтинге «100 величайших исполнителей» и 27-е место в топ-100 величайших фронтменов, по версии британского музыкального журнала Q.

Кто еще родился 9 мая

  • Билли Джоэл (75 лет) — американский автор-исполнитель;
  • Булат Окуджава (1924-1997) — советский и российский поэт-бард;
  • Розарио Доусон (45 лет) — американская актриса и певица;
  • Инна Гулая (1940-1990) — советская актриса;
  • Джеймс Брукс (84 года) — американский кинорежиссер.

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      Ксения ДорофееваКсения Басырова
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