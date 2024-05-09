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13:02, 9 мая 2024Среда обитания

Mercedes решил не отказываться от бензиновых машин

Bloomberg: Mercedes не готов полностью перейти на электромобили к 2030 году

Фото: Alex Domanski / Reuters

Автопроизводитель Mercedes решил пока не отказываться от создания машин с бензиновыми двигателями. Компания не готова к 2030 году полностью перейти на электромобили, пишет Bloomberg.

Компания будет делать привычные машины, пока на них будет спрос. Так что запланированная «зеленая» трансформация может занять больше времени, чем ожидалось, констатировал генеральный директор Ола Каллениус. Такое решение связано с падением спроса на премиальные электрические модели, в частности, EQS и EQE.

На авторынке Mercedes — не единственная компания, которая поменяла свои планы. Недавно Cadillac тоже объявил, что не готов отказываться от бензиновых двигателей до конца десятилетия. Причина та же — падение спроса на электрокары.

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      Платон Щукин
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