По всему миру прошли мероприятия ко Дню Победы

Весь мир присоединился к России в День Победы

В центральных газетах Дели «Индиан Экспресс» и «Файненшл Экспресс» вышел специальный материал, посвященный Дню Победы, с приветственным словом посла России в Индии Дениса Алипова. «Нельзя забывать уроки Второй мировой войны! Не может быть срока давности таким преступлениям, как Холокост, и нацистской человеконенавистнической идеологии. Ключевым приоритетом России в ООН остается принятие ежегодной резолюции Генассамблеи о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и современными формами расизма», — отметил посол.

Патриотическая акция «Огонь памяти», приуроченная к 79-летию Великой Победы, прошла у памятника павшим во Второй мировой войне в городе Ларнака на Кипре. Заслуженный артист России Ян Осин и активисты «Народного фронта» передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду представителям почетных генконсульств в Лимасоле и Пафосе, руководству Российского центра науки и культуры в Никосии, а также членам Координационного совета российских соотечественников.

День Победы отметили в Харбине возложением венков и живых цветов к советскому воинскому мемориалу на кладбище «Хуаншань», а также импровизированным маршем «Бессмертного полка». Мероприятие, организованное совместно Генконсульством России и Русским клубом в Харбине, состоялось 9 мая. Участие в нем приняли дипломаты Генконсульства, проживающие в Харбине соотечественники, а также представители харбинских властей и китайские граждане.

В столице Центральноафриканской Республики Банги прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Великой Победы. Посол России в ЦАР Александр Бикантов принял участие в церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации, в которой также участвовали глава представительства Минобороны России в ЦАР полковник Сергей Суханов, а также представители российских инструкторов. У памятника «Защитникам ЦАР» в самом сердце столицы страны директор культурно-просветительского центра «Русский дом» Дмитрий Сытый зажег вечный огонь. Затем посол России и другие участники мероприятия, включая командование Генерального штаба ВС ЦАР и российских инструкторов, возложили цветы к памятнику. Праздничные мероприятия завершились традиционным автопробегом «Бессмертный полк».

Состоялась памятная церемония возложения венков на советском воинском мемориале в Тиргартене (Берлин). В торжественно-траурном мероприятии приняли участие Посол России в Германии Сергей Нечаев, представители посольств и атташе по вопросам обороны России и стран СНГ, а также сотрудники российской дипмиссии, представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом в ФРГ, Торгового представительства России в Германии, аппарата атташе по вопросам обороны и Российского дома науки и культуры в Берлине.

Участники мероприятия почтили память советских воинов, павших на заключительном этапе Берлинской наступательной операции в апреле-мае 1945 года, и граждан СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов от рук нацистов.

В школе при Посольстве России в Италии прошли праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Школьники подготовили рисунки в честь Дня Победы и своих героев. Ученики вместе с учителями и родителями приняли участие в акции «Окна Победы», разместив на окнах кабинетов символы Победы и фотографии. Состоялся праздничный концерт «Мы этой памяти верны».

Посол России в Австралии Алексей Павловский принял участие в торжественном митинге соотечественников, посвященном 79-й годовщине Великой Победы, который по многолетней традиции прошел в сиднейском парке Уэверли. Собравшиеся почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны. Были возложены венки и цветы к мемориальной табличке в честь советских воинов. Посол сердечно поздравил с праздником ветеранов, всех собравшихся. Митинг завершился совместным исполнением песни «День Победы».

Временный поверенный в делах России в Республике Корея Валерий Гуенков, военный, военно-воздушный и военно-морской атташе Российской Федерации в Республике Корея Николай Марченко, сотрудники российских загранучреждений и их семьи почтили память героев крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», возложив цветы к монументу русским морякам на площади Санкт-Петербурга в Инчхоне.

На мемориале «Братские могилы» в Ташкенте почтили память павших в Великой Отечественной войне. Посол России Олег Мальгинов, главы и военные атташе дипломатических миссий Азербайджана, Белоруссии, Египта, Индии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, представители РАТС ШОС, общественных организаций, журналисты, простые ташкентцы возложили цветы к Вечному огню, Аллее героев и стелам городов-героев.

В Париже в преддверии Дня Победы состоялась традиционная акция «Бессмертный полк». Организаторами мероприятия выступили организации российских соотечественников, а также дружественные французские ассоциации. Участники акции, среди которых были выходцы из России и стран СНГ, а также французские граждане, прошлись торжественным маршем от площади Республики до кладбища Пер-Лашез, где возложили цветы к памятнику русским участникам французского Сопротивления.

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова приняла участие в мероприятиях по случаю Дня Победы во Врачанской области. Памятные церемонии с возложением цветов состоялись у монументов советским летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на территории Болгарии — в Бяла-Слатина, Бърдарски-Геран и Малораде. Посол выразила искреннюю признательность местным жителям за заботу о воинских мемориалах и сохранение истории и подчеркнула, что День Победы — наш общий праздник.

Посол России в Ирландии Юрий Филатов принял участие в праздничном митинге и акции «Бессмертный Полк» в пригороде Дублина, проведенных российскими соотечественниками в ознаменование Дня Победы в Великой Отечественной войне. В ходе мероприятия Юрий Филатов обратился к участникам с приветственным словом, в котором подчеркнул значимость патриотического настроя русскоязычной общины Ирландии, важность сохранения памяти и правды о великой Победе народов Советского Союза над фашизмом, призвав собравшихся общим фронтом противостоять любым попыткам переписать историю Великой Отечественной войны.

По сложившейся традиции в Посольстве России в Тегеране состоялись памятные мероприятия по случаю наступающего Дня Великой Победы. Сотрудники российских дипломатических миссий, организаций, работающих в Иране, и члены их семей приняли участие в шествии «Бессмертный полк», которое прошло на территории российского посольства. Активными участниками акции, которая собрала более 100 человек, стали учащиеся школы при Посольстве России в Иране, в том числе из Армении, Таджикистана, Киргизии, Ирана и Швейцарии. Ребята показали праздничный концерт «Во имя мира».

В новозеландской столице состоялся праздничный концерт по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, организованный Русским Клубом Веллингтона при поддержке посольства России в Новой Зеландии. Вечер прошёл в тёплой, дружеской атмосфере. Исполнялись песни военных лет. В память о ветеранах была проведена акция «Бессмертный полк», желающим раздавались георгиевские ленточки. Клубом военно-исторической реконструкции «10-я стрелковая Сталинградская ордена Ленина дивизия внутренних войск НКВД СССР» была представлена экспозиция оружия, униформы и наград периода Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие соотечественники, сотрудники российского посольства и члены их семей.

В люксембургской коммуне Бус прошло шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие многочисленные соотечественники, проживающие в Герцогстве и сопредельных районах Германии, сотрудники посольства России в Люксембурге и неравнодушные люксембуржцы. Там же состоялась торжественная церемония открытия памятной таблички двум неизвестным советским военнопленным, расстрелянным нацистами в годы Великой отечественной войны, и покоящимся сегодня на коммунальном кладбище Буса.

В Бейруте в преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла ставшая традицией патриотическая акция «Бессмертный полк». Шествие объединило сотни проживающих в Ливане соотечественников и граждан других государств. Под песни военных лет участники мероприятия в память о Великой Победе пронесли по улицам столицы «страны кедров» фотографии героев-победителей, разбивших гитлеровскую Германию и освободивших Европу от фашизма.

Группа общественных деятелей и альпинистов России, Кыргызстана, Белоруссии и Казахстана совершила подъем на пик Путина в Киргизском хребте высотой 4446 метров. Участники восхождения пронесли на вершину портреты своих предков в рамках акции «Бессмертный полк», чтобы отдать дань уважения бессмертному подвигу бойцов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Перед восхождением из рук ветеранов республиканского общества блокадников Ленинграда волонтеры получили дубликат Знамени Победы, который и был водружен на вершине. Подъем на высоту был начат 5 мая, восхождение в общей сложности заняло двое суток.