Российские пограничные пункты прекратят деятельность в Армении

Конджорян: в пяти областях Армении закроют российские пограничные пункты

В пяти областях Армении закроются российские пограничные и военные пункты, размещенные во время войны в Карабахе в 2020 году. Об этом заявил глава правящей парламентской фракции партии «Гражданский договор» Айк Конджорян, передает «Интерфакс».

По его словам, в достигнутых договоренностях указаны пункты в Араратской, Сюникской, Вайоцдзорской, Тавушской и Гегаркуникской областях. Также российские пограничники прекратят работу в международном аэропорту «Звартноц» Еревана.

7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что трехстороннее заявление 2020 года больше не действует. Речь идет о заявлении от 9 ноября 2020 года, в котором лидеры России, Армении и Азербайджана сообщили о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.