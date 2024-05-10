Объект критической инфраструктуры в Херсоне подвергся удару

Объект критической инфраструктуры в подконтрольном Киеву Херсоне подвергся удару

Объект критической инфраструктуры в подконтрольных Киеву районах Херсонской области получил повреждения. Об этом сообщил в Telegram-канале глава подконтрольной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

О каком именно объекте критической инфраструктуры идет речь, он раскрывать не стал. Прокудин добавил, что в ходе атаки российских Вооруженных сил повреждения также получил газопровод, а местный житель был ранен.

Кроме того, в ходе атаки были повреждены складское помещение, хозяйственные постройки, гараж и частный автомобиль, уточнил он. Дефекты получили в общей сложности 28 частных домов.

Ранее в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне произошел взрыв после удара, нанесенного 6 мая. В свою очередь, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Предупредительные сигналы также действовали в ряде других областей страны, включая Сумскую, Полтавскую и Днепропетровскую.