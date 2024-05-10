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13:07, 10 мая 2024Бывший СССР

В России оценили последствия вероятной смены Зеленского Западом

Глава Херсонщины Сальдо: смена Зеленского Западом не изменит ситуацию для России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Возможная смена украинского лидера Владимира Зеленского Западом не изменит ситуацию на Украине для России. Так последствия «замены» главы государства оценил глава Херсонской области Владимир Сальдо, его слова приводит РИА Новости.

Согласно заявлению Сальдо, власти Украины в любом случае будут действовать не самостоятельно, а лишь выполнять приказы стран Запада.

«Оно (украинское руководство — прим. «Ленты.ру»)полностью подконтрольно Западу и будет действовать так, как ему укажут из Вашингтона или Лондона. Зеленский, Залужный, Кличко — для нас безразлично. Мы должны сделать так, чтобы в Киеве не было недружественного России украинского правительства», — заявил глава Херсонщины.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) заявляло, что Соединенные Штаты ищут альтернативу Владимиру Зеленскому, для этого Вашингтон установил контакты с рядом украинских политических деятелей. В СВР добавили, что власти США не скрывают, что им безразлично, кто встанет во главе Украины. Единственное, что важно — продолжение конфликта с Россией.

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      Марк Леонов
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