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16:34, 11 мая 2024Экономика

На Афганистан обрушились катастрофические наводнения

В провинции Баглан на севере Афганистана произошло сильное наводнение

Фото: Mehrab Ibrahimi / AP

На север Афганистана обрушились катастрофические наводнения. О ситуации в регионе сообщает отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) Организации Объединенных Наций (ООН) в соцсети X (бывший Twitter).

Наводнения, вызванные сезонными ливнями, серьезно повредили жилые постройки и инфраструктуру. Природный катаклизм застиг врасплох провинцию Баглан, где, по данным агентства, не смогли спастись более 300 человек. Проживающих там экстренно эвакуируют. Экстренные службы с помощью сил безопасности национальной армии и полиции разбирают обломки зданий.

В соседнем Тахаре стихия унесла жизни как минимум 20 человек, передает Breaking News. Значительно пострадали провинции Бадахшан, Гор и Герат. По словам пресс-секретаря правительства талибов Забихуллы Муджахида, власти мобилизовали все ресурсы для оказания помощи гражданам. В местном управлении по борьбе со стихийными бедствиями предупреждают о высокой вероятности возобновления осадков.

В 2021 году в наводнении в Афганистане пострадали 150 человек. Бедствие произошло в провинции Нуристан на востоке страны.

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      Виктория Клабукова
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