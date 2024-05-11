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08:10, 11 мая 2024Мир

Европейцы пообещали Украине 11 страниц договора о безопасности

Welt am Sonntag: ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) согласовал проект гарантий безопасности для Украины, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.

В настоящее время Брюссель обсуждает условия 11-страничного договора с украинской стороной. Предполагается, что гарантии будет действовать до момента присоединения Киева к ЕС и НАТО.

В тексте документа указано обещание ЕС провести консультации с Киевом в случае агрессии против Украины. Однако прямого военного вмешательства в конфликт не предусмотрено.

Там также указано, что «Европейский союз и его государства-члены вносят решающий вклад в обеспечение немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины» при помощи различных мер поддержки --военной, гражданской, финансовой, дипломатической.

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