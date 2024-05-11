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10:53, 11 мая 2024Мир

В России высказались о проекте гарантий безопасности ЕС для Украины

Карасин: практического значения гарантии безопасности ЕС для Украины не имеют

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Практического значения проект гарантий безопасности Европейского союза (ЕС) для Украины не имеет, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о согласовании в ЕС договора для Киева.

«Если говорить кратко, то это типичное упражнение в попытке успокоить киевский режим. Европейское общество на словах показывает, что команда [президента Украины Владимира] Зеленского остается в поле внимания, в поле зрения руководства Европейского союза», — сообщил Карасин.

Практического значения для серьезной политики, мне кажется, подобного рода бумаги и заявления не имеют. Сейчас все решается немножко в других измерениях и на других полях

Григорий Карасинпредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор напомнил, что Зеленский отказывается вести переговоры по украинскому кризису с Москвой.

«Он хочет паразитировать на помощи Запада. Но ничего хорошего международное сообщество от режима Киева не ждет. Поэтому все эти увещевания рассчитаны на наивных», — заключил он.

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Ранее немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ сообщила, что ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины. В настоящее время Брюссель обсуждает условия 11-страничного договора с украинской стороной. Предполагается, что гарантии будет действовать до момента присоединения Киева к ЕС и НАТО.

В тексте документа указано обещание ЕС провести консультации с Киевом в случае агрессии против Украины. Однако прямого военного вмешательства в конфликт не предусмотрено.

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