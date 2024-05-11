В России высказались о проекте гарантий безопасности ЕС для Украины
Практического значения проект гарантий безопасности Европейского союза (ЕС) для Украины не имеет, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о согласовании в ЕС договора для Киева.
«Если говорить кратко, то это типичное упражнение в попытке успокоить киевский режим. Европейское общество на словах показывает, что команда [президента Украины Владимира] Зеленского остается в поле внимания, в поле зрения руководства Европейского союза», — сообщил Карасин.
Практического значения для серьезной политики, мне кажется, подобного рода бумаги и заявления не имеют. Сейчас все решается немножко в других измерениях и на других полях
Сенатор напомнил, что Зеленский отказывается вести переговоры по украинскому кризису с Москвой.
«Он хочет паразитировать на помощи Запада. Но ничего хорошего международное сообщество от режима Киева не ждет. Поэтому все эти увещевания рассчитаны на наивных», — заключил он.
Ранее немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ сообщила, что ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины. В настоящее время Брюссель обсуждает условия 11-страничного договора с украинской стороной. Предполагается, что гарантии будет действовать до момента присоединения Киева к ЕС и НАТО.
В тексте документа указано обещание ЕС провести консультации с Киевом в случае агрессии против Украины. Однако прямого военного вмешательства в конфликт не предусмотрено.