В России высказались о проекте гарантий безопасности ЕС для Украины

Карасин: практического значения гарантии безопасности ЕС для Украины не имеют

Практического значения проект гарантий безопасности Европейского союза (ЕС) для Украины не имеет, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о согласовании в ЕС договора для Киева.

«Если говорить кратко, то это типичное упражнение в попытке успокоить киевский режим. Европейское общество на словах показывает, что команда [президента Украины Владимира] Зеленского остается в поле внимания, в поле зрения руководства Европейского союза», — сообщил Карасин.

Практического значения для серьезной политики, мне кажется, подобного рода бумаги и заявления не имеют. Сейчас все решается немножко в других измерениях и на других полях Григорий Карасин председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор напомнил, что Зеленский отказывается вести переговоры по украинскому кризису с Москвой.

«Он хочет паразитировать на помощи Запада. Но ничего хорошего международное сообщество от режима Киева не ждет. Поэтому все эти увещевания рассчитаны на наивных», — заключил он.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ сообщила, что ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины. В настоящее время Брюссель обсуждает условия 11-страничного договора с украинской стороной. Предполагается, что гарантии будет действовать до момента присоединения Киева к ЕС и НАТО.

В тексте документа указано обещание ЕС провести консультации с Киевом в случае агрессии против Украины. Однако прямого военного вмешательства в конфликт не предусмотрено.