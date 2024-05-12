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15:34, 12 мая 2024Из жизни

Мужчина с первой в мире пересаженной почкой свиньи умер спустя два месяца

В США спустя два месяца после операции умер первый пациент с почкой свиньи

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В США умер житель штата Массачусетс с первой в мире пересаженной от свиньи почкой. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Уточняется, что 62-летний Рик Слейман скончался спустя два месяца после операции. При этом в госпитале штата, где была сделана трансплантация, отметили, что нет никаких признаков того, что его смерть наступила в результате пересадки.

«Команда трансплантологов Mass General глубоко опечалена внезапной кончиной Рика Слеймана. У нас нет никаких причин думать, что это стало результатом его недавней трансплантации. Слейман навсегда останется маяком надежды для бесчисленных пациентов, перенесших трансплантацию, во всем мире», — говорится в заявлении больницы.

Ранее в апреле сообщалось, что Слеймана выписали из больницы через две недели после успешной операции по пересадке генетически модифицированной почки. Мужчина согласился на экспериментальную операцию, поскольку иначе ему пришлось бы ждать донорской почки пять-шесть лет. Медики сразу отметили, что почка полностью функционировала, но гарантий того, что организм не отверг бы ее позже, не было.

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      Марк Успенский
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