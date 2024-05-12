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13:37, 12 мая 2024Силовые структуры

Суд отправил в СИЗО водителя упавшего в Мойку автобуса

В Петербурге суд избрал меру пресечения водителю упавшего в Мойку автобуса

Фото: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения водителю упавшего в Мойку автобуса. Об этом сообщает ТАСС.

Рахматшоха Курбонова заключили под стражу до 9 июля.

10 мая автомобиль под управлением Курбонова, получившего российское гражданство несколько лет назад, упал с Поцелуева моста. В результате выжил один пассажир автобуса и сам Курбонов, семь человек спасти не удалось.

После случившегося водителю было предъявлено обвинение. На допросе он раскаялся и признал вину. Также он принес соболезнования родственникам пострадавших пассажиров.

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      Алан Босиков
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