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23:04, 13 мая 2024Мир

Белый дом оставил Украину без десятков комплексов Patriot

Салливан: Киеву точно не удастся передать десятки комплексов Patriot

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Киев точно не сможет получить десятки зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.

«Одна из тем, которые я обсуждаю каждый день по меньшей мере с каким-то одним союзником, если не многочисленными, — это доставка на Украину большего числа батарей Patriot», — поведал Салливан.

На вопрос, возможно ли передать Киеву сразу десятки этих комплексов, он ответил: «Не думаю, что это верный порядок цифр».

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      Марина Совина
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