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16:02, 13 мая 2024Мир

Британские военные пожаловались на обманывающих их «российских шпионов»

DM: британские военные жалуются, что «российские шпионы» взламывают их телефоны
СюжетУчения НАТО:

Фото: Ghaith Abdul-Ahad / Reuters

Британские военные жалуются, что «российские шпионы» взламывают их телефоны и выдают себя за близких им людей, чтобы заставить передать конфиденциальные данные. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

Выступая с предупреждением военнослужащим, принимающим участие в шестимесячных военных учениях НАТО в балтийских странах Steadfast Defender 2024, подполковник Грант Браун заявил, что британские силы «должны ожидать, что российские агенты нацелятся на них».

«Мы не должны питать иллюзий — Россия будет наблюдать за нами, пока мы готовимся, развертываемся и действуем в Европе», — сказал он.

Отмечается, что «российские шпионы» якобы стремятся украсть личные контактные данные близких британских солдат из их смартфонов, чтобы нацелиться на семьи военнослужащих.

Ранее обвиненный в шпионаже в пользу России офицер бундесвера признался, что планировал передать России военную информацию о конфликте на Украине. Военный добавил, что решился на такой шаг из-за угрозы ядерной войны, в которую, по его мнению, мог перерасти конфликт на Украине.

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      Семен Александров
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