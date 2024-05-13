Информация о разрушении дома в Белгороде изнутри не подтвердилась

Сообщения о разрушении дома в Белгороде изнутри не подтвердились

В украинских Telegram-каналах появились сообщения о том, что дом в Белгороде, который обрушился в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), якобы был подорван изнутри. Авторы подобных заявлений ссылаются на видео, на котором не видно ракеты, попавшей в дом.

В действительности съемка велась с противоположной стороны дома. Источник, знакомый с ходом спецоперации на Украине, заявил, что атака была проведена с расстояния примерно 40 километров.

По данным Минобороны России, жилой дом в Белгороде поврежден фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». Всего, по данным ведомства, в ходе отражения атаки ВСУ по жилым кварталам города российскими средствами ПВО были уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода. «12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении.

Информация о том, что дом в Белгороде был подорван изнутри, не получила распространения среди российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».