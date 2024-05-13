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15:46, 13 мая 2024Культура

Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Певец Лев Лещенко рассказал о пенсии 30 тысяч рублей
Лев Лещенко

Лев Лещенко. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии. Его слова приводит aif.ru.

82-летний исполнитель рассказал, что ежемесячно получает от государства 30 тысяч рублей. Лещенко добавил, что не высказывается на тему своей пенсии, так как много работает. «Ну, пенсия как пенсия, как у всех людей, которые отработали свое. Средняя по городу», — отметил он.

Лещенко заявил, что не собирается подавать заявление на ежемесячную доплату за звание народного артиста. Он пояснил, что и так получил от властей города офис со студией и небольшой сценой. «Мне достаточно того, что имею. Есть люди, которым действительно нужно, — пожилые актеры, которые получают мизер. Эстрадные артисты. Им, наверное, не хватает пенсии на жизнь. И им нужно помогать», — заключил он.

Ранее был раскрыт размер пенсии тяжелобольного певца Николая Носкова.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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