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08:31, 13 мая 2024Экономика

Россиянам начали предлагать бизнес-ланчи поменьше и похуже

«Ъ»: рестораторы начали уменьшать порции бизнес-ланчей для сдерживания роста цен

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Стоимость бизнес-ланчей в России в городах-миллионниках в апреле выросла на 7,09 процента в годовом выражении, до 395 рублей. По сравнению с тем же периодом 2021 года рост составил уже 38 процентов. Об этом со ссылкой на подсчеты сервиса 2ГИС пишет «Коммерсантъ».

Сильнее всего за год бизнес-ланч подорожал в Новосибирске — на 11,83 процента (416 рублей), Ростове-на-Дону — на 11,37 процента (382 рубля), Перми — 10,59 процента (376 рублей). Меньше всего цена изменилась в Красноярске — на 2,97 процента (451 рубль). В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 5,92 и 9,02 процента соответственно (483 и 399 рублей).

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Ирина Благовещенская отмечает, что удерживать повышение стоимости блюд рестораторам удается в том числе с помощью уменьшения порций и использования более дешевых ингредиентов. Участники рынка полагают, что повышение цен отпугнуло бы клиентов сильнее, чем худшее качество.

Как объяснила гендиректор RestCon Елена Перепелица, гости заведений часто ориентируются на определенную сумму, которую они могут потратить на питание вне дома. Если они видят, что чек выходит за ее пределы, то перестают посещать эту точку общественного питания.

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Сами рестораторы отмечают, что не имеют возможности удерживать цены другими методами. У франчайзинговой сети «Якитория» закупочные цены на продукты в мае выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом, особенно это касается импортных продуктов.

Опережающими темпами растут цены на аренду, электроэнергию и логистику. Также компаниям приходится увеличивать зарплаты персоналу заведений и курьерам из-за дефицита кадров.

Ранее сообщалось, что в 2023 году число вакансий в сфере общепита выросло почти в полтора раза, а средние зарплатные предложения — на 14 процентов. Самыми востребованными стали бариста и официант, спрос на которых по сравнению с 2022 годом увеличился на 51 процент.

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      Платон Щукин
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