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18:34, 13 мая 2024Силовые структуры

Мужчина устроил танцы в форме российской полиции на кране-манипуляторе

В Красноярске составили протокол против юноши, станцевавшего в полицейской форме

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В Красноярске сотрудники МВД составили протокол в отношении молодого человека, незаконно носившего полицейскую форму. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в дежурную часть поступило заявление о стихийном сборе участников одного из автомобильных сообществ вблизи Николаевского моста. Полицейские приехали туда и составили более 20 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение правил эксплуатации транспортных средств.

Кроме того, позже в интернете появилось видео, на котором юноша танцует на кране-манипуляторе эвакуатора в форменном обмундировании сотрудника Госавтоинспекции. Правоохранители установили личность хулигана и выяснили, что он не проходил службу в органах внутренних дел. Молодой человек рассказал, что на улице к нему подошел незнакомец и предложил потанцевать в форме. В отношении нарушителя составили протокол по статье 17.12 («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов») КоАП РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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