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15:17, 13 мая 2024Экономика

На Украине заявили о намерении продать часть госпредприятий Польше

В Фонде госимущества Украины заявили о намерении продать ряд предприятий Польше

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Власти Украины рассматривают вариант с возможной продажей части государственных предприятий Польше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского Фонда госимущества.

В ведомстве уточнили, что речь идет о намерении продать Польше часть госпредприятий химической промышленности и титанового производства, а также хлебокомбинаты и спиртзаводы. Подобный вопрос, в частности, обсуждался на деловой встрече главы Фонда госимущества Виталия Коваля с заместителем министра европейской страны Яцеком Доркминским.

По итогам обсуждений стороны договорились о визите делегации польского министерства на Украину. При этом в Фонде госимущества не стали раскрывать, когда произойдет эта встреча. В то же время в ведомстве пояснили, что одной из главных целей визита польской делегации станет «изучение потенциальных возможностей крупной приватизации».

Предложение о приватизации 431 государственного предприятия впервые было предложено властями Украины в марте 2019 года. Однако из-за пандемии коронавируса и ухудшения экономической ситуации в стране эту программу приостановили. К ней вернулись в марте 2021-го с целью пополнения государственного бюджета. Предстоящим летом, как уточнили в Фонде госимущества, программа приватизации будет возобновлена.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на статистические данные Нацбанка сообщило о резком сокращении объемов международной финансовой помощи Украине более чем в пять раз. По итогам апреля 2024 года показатель опустился до отметки в 1,6 миллиарда долларов, хотя в марте размер иностранных дотаций находился на уровне около 9 миллиардов. Таким образом, за месяц спад составил порядка 7,4 миллиарда.

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      Анатолий Акулов
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