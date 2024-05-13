Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:30, 13 мая 2024Мир

На Западе предсказали сокращение помощи ЕС Украине при ослаблении поддержки США

Экс-замгенсека НАТО Вершбоу: ЕС сократит помощь Украине, если это сделает США

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Европейский союз (ЕС) сократит помощь Киеву, если это сделает Вашингтон. Сокращение помощи Украине со стороны европейского объединения при ослаблении поддержки США предсказал бывший заместителя генсека НАТО Александр Вершбоу в совместной с экс-чиновниками совета по нацбезопасности США Ричардом Хукером и Хансом Биннендийком статье для журнала Foreign Affairs.

По их мнению, такой сценарий возможен в случае возвращения на пост президента США Дональда Трампа. «Даже если он не откажется полностью от американской поддержки, нынешняя позиция Трампа по НАТО и его незаинтересованность в поддержке Украины подорвет доверие Европы к американскому лидерству и военной решимости», — считают они.

Авторы статьи подчеркнули, в случае если Трамп ослабит или прекратит обязательства в области обороны в отношении Европы, то они почувствуют себя более уязвимыми и станут меньше отправлять Украине свои боеприпасы.

Бывшие американские должностные лица добавили, что при таком развитии событий Украина может быть вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Ранее бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон указал на то, что Киев очень сильно и быстро проигрывает в конфликте с Россией. Он отметил, что Россия ощущает растущее отчаяние Запада, касающееся противостояния Москвы и Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Казахстанского министра приговорили к 24 годам за убийство жены

      Тихановская связала с Украиной успех оппозиции в Белоруссии

      Молдавию обвинили в подготовке к войне с Россией и Приднестровьем

      В Польше разворовали выделенные на антироссийскую кампанию деньги

      Россиянам назвали способ сделать хлеб более полезным

      Защита Успенской назвала многомиллионный иск от Киркорова неуместным

      Тихановская рассказала о планах оппозиции в Белоруссии

      Глава МВД рассказал о выплате миллиардов пострадавшим от коррупции россиянам

      Зюганов увидел пользу в процедуре утверждения правительства и вспомнил Чубайса

      На Украине заявили о намерении продать часть госпредприятий Польше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше