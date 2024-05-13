Экс-замгенсека НАТО Вершбоу: ЕС сократит помощь Украине, если это сделает США

Европейский союз (ЕС) сократит помощь Киеву, если это сделает Вашингтон. Сокращение помощи Украине со стороны европейского объединения при ослаблении поддержки США предсказал бывший заместителя генсека НАТО Александр Вершбоу в совместной с экс-чиновниками совета по нацбезопасности США Ричардом Хукером и Хансом Биннендийком статье для журнала Foreign Affairs.

По их мнению, такой сценарий возможен в случае возвращения на пост президента США Дональда Трампа. «Даже если он не откажется полностью от американской поддержки, нынешняя позиция Трампа по НАТО и его незаинтересованность в поддержке Украины подорвет доверие Европы к американскому лидерству и военной решимости», — считают они.

Авторы статьи подчеркнули, в случае если Трамп ослабит или прекратит обязательства в области обороны в отношении Европы, то они почувствуют себя более уязвимыми и станут меньше отправлять Украине свои боеприпасы.

Бывшие американские должностные лица добавили, что при таком развитии событий Украина может быть вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Ранее бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон указал на то, что Киев очень сильно и быстро проигрывает в конфликте с Россией. Он отметил, что Россия ощущает растущее отчаяние Запада, касающееся противостояния Москвы и Киева.