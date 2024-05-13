Обнаружена связь между микропластиком и инсультом

Эколог Кампен: вредное воздействие пластика на человека будет возрастать

Микрочастицы пластика проникают в человеческий организм через продукты, воду, воздух и даже кожу, заявил изданию Science News специалист в токсикологической экологии Мэтью Кампен.

По словам ученого, воздействие микропластика будет только возрастать, поскольку выброшенный пластик будет продолжать разлагаться, а производство нового продолжит расти.

Так ученый прокомментировал опубликованное в журнале New England Journal of Medicine исследование. В ходе эксперимента итальянские исследователи под руководством доктора медицины Франческо Пратичизо обнаружили, что находящиеся внутри артерий крошечные частички пластика могут существенно увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании приняли участие 257 пациентов с атеросклерозом. Анализ показал, что присутствие микропластика увеличивает риск сердечного приступа или инсульта примерно в четыре раза.

Ученый из Луисвиллского университета (США) Аруни Бхатнагар, в свою очередь, назвал результаты исследования «безусловно вызывающими беспокойство», но призвал научное сообщество быть осторожным, «чтобы не вызвать массовую истерию». Он добавил, что вопрос о том, действительно ли микропластик наносит столь ощутимый вред человечеству, в настоящее время остается без ответа. По словам ученого, в ходе эксперимента было обнаружено присутствие частичек пластика в сосудах, однако доказательств того, что именно они повышают риск инсульта, в настоящее время недостаточно.