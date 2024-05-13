Пятерых агентов СБУ приговорили к колонии за сбор данных о Российской армии

Суд в Крыму дал от 11 до 16 лет колонии агентам СБУ за сбор данных о ВС России

В Крыму пятерых агентов Службы безопасности Украины (СБУ) приговорили в колонии за сбор данных о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, осужденные являются гражданами Украины. Они собирали и передавали СБУ информацию о Вооруженных силах (ВС) России, содержащую сведения о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений в зоне специальной военной операции. Эти данные в дальнейшем были использованы для корректировки ударов Украины по позициям российских военных.

Суд признал агентов СБУ виновными по статьям 276 («Шпионаж») и 275 («Государственная измена») УК РФ и назначил им от 11 до 16 лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сотрудники ФСБ в Херсонской области выявили украинского шпиона, который следил за российскими военными. В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже.