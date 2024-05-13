Военнослужащие ВС РФ одним ударом уничтожили более 20 дронов ВСУ

В сети появились кадры уничтожения российскими военными сразу двух десятков украинских БПЛА-камикадзе самолетного типа. Видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Уточняется, что место сосредоточения дронов было обнаружено в районе села Мыловое. Разведывательный беспилотник заметил БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего по району был нанесен удар кассетными боеприпасами. Всего были уничтожены не менее 25 дронов противника и два автомобиля с пусковыми установками. Также были ликвидированы семь операторов БПЛА.

Ранее стало известно, что ВСУ применили отравляющие вещества против жителей Семеновки в ДНР. У людей появились трудности с дыханием, привкус миндаля и крови во рту, а также тошнота и рвота. По данным очевидцев, отравляющие вещества украинские военнослужащие сбрасывали с беспилотников.