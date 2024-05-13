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14:00, 13 мая 2024Экономика

Сбербанк сообщил о структурных изменениях в технологическом направлении бизнеса

Сбербанк объявил о структурных изменениях в технологическом направлении бизнеса

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Сбербанк объявил о структурных изменениях в одном из направлений бизнеса — технологическом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что новая стратегия Сбера будет основана на технологическом лидерстве. Для решения задач были созданы два блока — «Технологии» и «Технологическое развитие». Первый займется развитием и обеспечением бизнеса и Платформы (Platform V), а второй — созданием новой Платформы, основанной на AI. 

Они будут работать в тесной синергии, совместно достигать приоритетных целей. Например, командам блоков предстоит обеспечивать технологический фундамент Сбера, а также развивать прорывные технологии и новые продукты на базе AI.

Блок «Технологическое развитие» возглавит старший вице-президент Андрей Белевцев. Блоком «Технологии» будет руководить Кирилл Меньшов в должности старшего вице-президента.

«Мы переходим в новую фазу реализации стратегии: нам нужно создавать продукты и технологии, которых раньше не было. Мы должны не просто идти в ногу со временем, а играть на опережение. Нашим фокусом становится AI, и наша технологическая база должна быть самой быстрой, самой гибкой, самой надежной. Андрей и Кирилл — руководители высокой зрелости и яркие эксперты. Желаю профессиональным командам наших технологических блоков созидания и творческих успехов в решении новаторских задач!» — сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

На ВФМ-2024 Греф рассказал, как искусственный интеллект может помочь в решении задач устойчивого развития.

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      Варвара Кошечкина
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