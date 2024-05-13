Среда обитания
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14:22, 13 мая 2024Среда обитания

Сильнейшая засуха лишила африканскую страну почти всего урожая кукурузы

Bloomberg: Урожай кукурузы в Зимбабве сократился на 72 % из-за засухи

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Производство кукурузы в Зимбабве упадет на три четверти, поскольку африканская страна сейчас переживает сильнейшую засуху. Об этом сообщает Bloomberg.

По подсчетам агентства, в этом сезоне будет произведено 634 699 тонн зерна, что на 72 процента меньше, чем в прошлом году. «По статистике, начало летнего сезона стало самым поздним и самым засушливым за последние 40 лет», — говорится в отчете местного правительства. В этом сезоне фермеры засеяли 1,78 миллиона гектаров, что на 7 процентов меньше, чем планировалось, и на 12 процентов меньше, чем в прошлом году.

Причиной засухи стало погодное явление Эль-Ниньо. Зимбабвийские производители зерна планируют импортировать не менее 1,4 миллиона тонн кукурузы к июлю, чтобы решить проблему дефицита. Зимбабве потребляет 2,2 миллиона тонн кукурузы ежегодно, из которых 1,8 миллиона тонн используются в пищу, а 400 тысяч тонн — на корм скоту.

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      Платон Щукин
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