Соблазнил 17-летнюю и втерся в доверие к звездам. Как музыканту из Колумбии удавалось годами обманывать сотни россиянок?

Аферист из Колумбии Торрес соблазнил 17-летнюю девушку и воспользовался ей

В передаче телеведущего Андрея Малахова собрались новые пострадавшие от рук колумбийского виолончелиста Анджело Торреса женщины. Живущий в России музыкант представлялся богатым наследником, живя при этом за счет сразу нескольких своих жертв, а некоторые пассии даже родили ему детей, которых он так и не признал. Обманом он расположил к себе и других российских звезд, в том числе Диму Билана и Пелагею. Кем на самом деле является Анджело Торрес и как ему удалось завоевать доверие знаменитостей и успешных бизнесвумен — разбиралась «Лента.ру».

Торрес соблазнил 17-летнюю девушку

Несовершеннолетняя Алина Плосконосова в эфире программы «Малахов» рассказала, что познакомилась с горе-музыкантом на концерте, и они начали общаться. По словам 17-летней россиянки, после непродолжительной переписки Анджело пригласил ее к себе домой, и она согласилась. В тот вечер девушка подверглась физическому и эмоциональному насилию.

Я рассказала, что сирота, а Анджело предложил выпить. И стал будто специально настаивать и заставлять меня. Я прилегла на кровать, он начал приставать, я попросила его уйти, но он не остановился. Мне было очень больно, а наутро я услышала, что мне надо молчать, иначе начнутся проблемы. Я чувствовала себя изнасилованной и использованной Алина Плосконосова

В ходе разговора с другими пострадавшими редакторы Малахова выяснили, что с каждой новой жертвой Торрес вел себя по-разному. Успешным предпринимательницам он рассказывал о своих успешных делах и многочисленных связях в шоу-бизнесе, а психологу помогал заботиться о детях и делился душевными переживаниями.

Алина Плосконосова Кадр: «Смотрим»

Пришедшая в студию психотерапевт Анетта Орлова объяснила, что аферист подстраивается под каждую девушку, раз за разом создавая для них новую личность. Такой подход к отношениям гостья шоу считает преступным мышлением. «Внутри у него тот еще монстр», — заявила она.

Малахов раскрыл ложь Анджело Торреса о богатой семье

Корреспонденты программы Малахова захотели проверить легенды Торреса о богатой семье и отправились на его родину — в Колумбию. Однако все адреса, которые виолончелист в разные периоды указывал своим возлюбленным, оказались липовыми. Кроме того, в родном городе Анджело никто не знает ни о его увлечении музыкой, ни историю его проживания в России.

На самом деле все богатства, которыми кичился музыкант, принадлежали матери его двоих детей — Кристине Макнили. Приятели Кристины отмечали, что он в прямом смысле издевался над ней, вел себя неадекватно и открыто ей изменял. В то же время ее семья всячески помогала Торресу, который еле сводил концы с концами.

Отец Кристины Макнили был топ-менеджером крупного сотового оператора, поэтому мог снимать пентхаус в центре Москвы. Торрес на тот момент остро нуждался в деньгах, поэтому ночевал в церкви — там он познакомился с супругой бизнесмена, а затем влюбил в себя их дочь

В студии присутствовала и известный дизайнер Катя Добрякова — она первая публично раскрыла обман экс-возлюбленного, от которого родила сына. Именно она познакомила музыканта с представителями отечественной эстрады и открыла ему дорогу в звездный круг.

Анджело Торрес с Катей Добряковой Кадр: «Осторожно: Собчак» / YouTube

Торрес носил одежду и обувь Добряковой, говоря о том, что он якобы отправил все вещи в Испанию. Бизнесвумен никогда не давала ему в долг, но при этом покупала продукты и вещи для дома, оплачивала домработницу и заказывала новую одежду

Когда Добрякова все же поинтересовалась, планирует ли музыкант вернуть ей часть потраченных на него денег, он назвал ее «тупой, жирной и меркантильной старухой» и навсегда исчез из ее жизни.

Раскрыть обман виолончелиста пытались многие журналисты

Первой очную ставку Анджело Торресу устроила Ксения Собчак: она собрала пострадавших от его рук женщин и устроила закрытое мероприятие, куда обманом пригласила Торреса в качестве музыканта.

Обманутые надели маски и мантии, чтобы скрыть лица, а когда концерт начался, они неожиданно раскрыли свои личности. Испуганный аферист сразу убежал, получив вино в лицо от Добряковой, но Собчак все же смогла задать ему несколько вопросов.

В разговоре с журналисткой Торрес отрицал свои романтические связи со всеми участницами вечера и назвал их поведение пиаром. «Адьос, ублюдок», — кричали ему вслед пострадавшие от него россиянки.

Виолончелист рассказал свое видение случившегося журналистке Алене Блин. По словам колумбийца, он не встречался ни с одной из девушек, которые участвовали в фильме Собчак. Более того, он не знает, на самом ли деле ребенок Добряковой — от него. По его мнению, она начала против него травлю, затаив обиду из-за их расставания.

В конце Алене Блин все же удалось добиться извинений от Торреса: томно глядя в камеру, он сказал, что сожалеет о недопонимании, возникшем у него с экс-возлюбленными.

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«Я думаю, что Федеральная миграционная служба должна проверить, чем занимается человек с фальшивыми адресами, номерами и темной биографией», — резюмировал Андрей Малахов.