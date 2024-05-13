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00:52, 13 мая 2024Среда обитания

Стартап по оптимизации электроэнергии Electricity Maps привлек миллионы долларов

Стартап Electricity Maps привлек $5,4 млн для сокращения вредных выбросов

Фото: Diz Play / Unsplash

Стартап в области климатических технологий Electricity Maps привлек 5,4 миллиона долларов для оптимизации решений электроснабжения. Об этом сообщает ESGtoday.

Основанный в 2016 году датский стартап помогает компаниям на основе разработок программного обеспечения (ПО) определить уровень выбросов углекислого газа от использования электроэнергии и сократить углеродный след. Также компания помогает запланировать потребление энергии на время, когда больше электричества будет добываться с помощью возобновляемых источников (ВИЭ). Решения компании используются такими корпорациями, как Google и Samsung.

Датская компания собирается направить вырученные средства на расширение решений для сервиса картографирования электросетей и поддержку декарбонизации энергетического сектора. По словам основателя и генерального директора Electricity Maps Оливье Корради, дополнительное финансирование поможет стартапу расширить масштабы и начать реализовывать свой глобальный потенциал.

Ранее немецкий стартап Cozero, который занимается разработкой программного обеспечения (ПО) для отслеживания выбросов углекислого газа, привлек 6,7 миллиона долларов на продвижение компании.

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      Мария Черкасова
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