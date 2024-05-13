Умер актер и каскадер из «Место встречи изменить нельзя»

Актер и каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет

Актер, каскадер, поэт и прозаик Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«10 мая на 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов РФ Владимир Юрьевич Жариков», — сказано в сообщении. В Союзе кинематографистов отметили, что последнее время артист тяжело болел и терял зрение.

В творческой биографии Жарикова более 80 кинопроектов, в которых он участвовал и как актер, и как каскадер. Среди картин с его участием — «Д’Артаньян и три мушкетера», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты ХХ века», «В поисках капитана Гранта».

Жариков преподавал в московской школе каскадерской подготовки, организовал кинофирму «Мустанг». Владел всеми видами оружия, проделывал трюки за рулем автомобиля. Член Союза писателей.