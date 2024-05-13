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05:06, 13 мая 2024Россия

В российском регионе начался пожар на электроподстанции после атаки беспилотника

Артамонов заявил о возгорании на подстанции после атаки БПЛА в Липецкой области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе подавили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Артамонов уточнил, что после ликвидации беспилотников в Становлянском округе Липецкой области началось возгорание на территории электроподстанции. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

«Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции», — подчеркнул глава региона.

Губернатор добавил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. Он призвал жителей области не публиковать фотографии и видео о последствиях аналогичных атак.

В ночь на воскресенье, 12 мая, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью. Кроме того, шесть дронов были сбиты в Брянской, Волгоградской и Липецкой областях.

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      Марина Совина
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