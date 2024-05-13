Влияние порнографии на интимную жизнь оценили

Некоторые исследования показывают, что регулярный просмотр порнографии может иметь негативные последствия для интимной жизни, заявила психотерапевт-сексолог центра сексуального образования Secrets Ксения Соломатина. Влияние контента для взрослых на отношения она оценила в беседе с «Лентой.ру».

Соломатина объяснила: многие люди смотрят порнофильмы, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности или почерпнуть новые идеи, которые могли бы попробовать в постели. Однако, по ее словам, вопрос о влиянии порнографии на интимную жизнь остается дискуссионным.

С одной стороны, как отметила психотерапевт, некоторые исследования показывают, что регулярный просмотр контента для взрослых может негативно повлиять на сексуальную жизнь. «Неконтролируемый и чрезмерный просмотр порно может привести к проблемам с эрекцией или преждевременной эякуляцией у мужчин, а также к снижению либидо у обоих полов. Кроме того, порнография может исказить представление о нормальной сексуальной жизни, создавая нереалистичные ожидания и стандарты», — предупредила Соломатина.

С другой стороны, существуют исследования, которые указывают на положительные аспекты порнографии, отметила специалистка.

Некоторые люди считают, что порно помогает расширить сексуальные горизонты и поэкспериментировать в постели. Они утверждают, что фильмы для взрослых могут стать источником вдохновения и новых идей для разнообразия сексуальной жизни. Кроме того, некоторые пары даже используют просмотр порнографии в качестве способа разнообразить свои интимные отношения Ксения Соломатина психотерапевт-сексолог

По мнению Соломатиной, важно помнить, что порнография является искусственно созданным отражением сексуальности. Важно научиться различать фантазии и реальность, а также не забывать об уважении к партнеру и собственной безопасности, подытожила она.

Ранее сексолог Трейси Кокс заявила, что критиковать партнера из-за мастурбации недопустимо. Она заверила, что самоудовлетворение — это нормальная сексуальная практика.