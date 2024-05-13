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17:06, 13 мая 2024Мир

Вучич встретится с женой Зеленского в Белграде

Президент Сербии Вучич примет в Белграде жену президента Украины Зеленского

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич примет в Белграде жену президента Украины Владимира Зеленского Елену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию сербского лидера.

«Президент Республики Сербия Александр Вучич примет первую леди Украины Елену Зеленскую в понедельник 13 мая 2024 года в здании Генерального секретариата (администрации)», — сообщается в заявлении.

Ранее супруга президента Сербии Тамара Вучич встретилась с Зеленской в Белграде.

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