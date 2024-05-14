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19:38, 14 мая 2024Мир

Блинкен заявил о приближении Украины к НАТО благодаря действиям США

Госсекретарь Блинкен: Украина приближается к НАТО благодаря действиям США

Фото: Johannes Neudecker / Globallookpress.com

Украина приближается к НАТО благодаря действиям Вашингтона, которые введут страну в Североатлантический альянс. С таким заявлением в ходе официального визита в Киев заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале американского Госдепартамента.

«Мы приближаем Украину к НАТО и затем введем ее [в альянс]», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что к предстоящему саммиту НАТО Украина разработала концептуальный документ, в котором попросила блок защищать воздушное пространство над украинским приграничьем с территории стран-членов альянса.

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      Виктория Кондратьева
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