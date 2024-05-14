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07:05, 14 мая 2024Мир

Бросившего бутылку в президента страны аргентинца посадили в тюрьму

Бросившего в президента Милея бутылку аргентинца приговорили к 3,5 годам тюрьмы

Фото: Ammar Awad / Reuters

Мужчину, бросивший бутылку в президента Аргентины Хавьера Милея в день инаугурации, приговорили к трем с половиной годами тюрьмы. Об этом сообщил аргентинский портал Infobae.

В декабре 2023 года во время парада по улицам Буэнос-Айреса после церемонии инаугурации 51-летний Гастон Мерканзини бросил в избранного лидера страны стеклянную бутылку. Момент попал на видео. Бутылка в попала в шею полицейскому, ему оказали медпомощь.

Полиция установила личность бросившего бутылку. При этом тогда там не увидели причины для его ареста. «Не было выдвинуто обвинений, не было найдено убедительных доказательств, только подозрение. Когда полицейские спросили людей, которые были на месте происшествия, они ответили, что ничего не видели», — заявил глава полиции столицы Аргентины Вальдо Вофф.

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      Марина Совина
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