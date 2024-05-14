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09:49, 14 мая 2024Мир

Корреспондент немецкой газеты уточнил сроки передачи Данией F-16 на Украину

Корреспондент Die Zeit Лау: Дания передаст F-16 Украине в течение месяцев

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Корреспондент немецкой газеты Die Zeit Йорг Лау удалил публикацию о передаче Данией F-16 Украине в течение месяца. Он уточнил, что страна передаст Киеву американские истребители в течение нескольких месяцев. Об этом Лау написал на своей странице в социальной сети X.

«Поправка: премьер-министр Дании намеревался передать F-16 Украине в течение месяцев (а не месяца), только что уточнил источник. Простите. Я удалю предыдущий твит», — говорится в публикации.

13 мая Йорг Лау сообщил, что датский премьер-министр Метте Фредериксен начнет поставки истребителей на Украину в течение одного месяца. «F-16 из Дании поднимется в воздух над Украиной в течение месяца», — написал корреспондент.

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      Лина Пивоварова
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