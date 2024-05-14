В Петербурге продавщицы устроили драку за внимание покупателя и попали на видео

Петербургские продавщицы подрались в ТЦ из-за внимания покупателя

В Санкт-Петербурге продавщицы из мебельных салонов устроили драку в торговом центре «Юго-Запад» из-за внимания покупателя. Их конфликт попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как одна из женщин ударяет оппонентку по лицу. Та тоже не сдерживается и бьет коллегу. Консультантки хватают друг друга за волосы. Их пытается разнять сотрудник охраны.

Удалось выяснить, что одна из участниц стычки долгое время «обхаживала» покупателя, а он внезапно отправился в другой отдел к конкурентке. В магазин вызывали медиков и полицию. Обе женщины написали друг на друга заявления с похожим содержанием: оскорбляла и оставила на теле синяки и ушибы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае женщина подралась с главой села Усть-Пит из-за ссоры детей.