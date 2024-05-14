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05:03, 14 мая 2024Мир

В США указали на готовность Израиля к масштабной операции в секторе Газа

CNN: в США считают, что Израиль готов начать операцию в Рафахе в ближайшие дни

Фото: Amir Cohen / Reuters

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена считают, что Израиль готов начать масштабную операцию в городе Рафах на территории сектора Газа в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал CNN.

Белый дом увидел признаки того, что страна собрала достаточно сил на границе для проведения операции. Несмотря на это, в администрации американского президента не уверены, что Израиль точно начнет боевые действия.

Помимо этого, источник телеканала указал, что еврейское государство не совершило приготовлений в свете вероятной необходимости эвакуировать более миллиона беженцев, «включая создание инфраструктуры, связанной с питанием, гигиеной и предоставлением убежища».

Ранее глава европейской дипломатии Жозепп Боррель заявил, что Израиль должен обеспечить безопасность мирных граждан в городе Рафах. Европейский политик также обратился к Израилю с призывом не проводить наземную операцию в Рафахе.

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      Маргарита Пименова
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