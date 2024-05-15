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15:52, 15 мая 2024Экономика

На российский город обрушился град размером с пятирублевую монету

В Анапе выпал град размером с пятирублевую монету

В Анапе выпал град размером с пятирублевую монету. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в Telegram-канале «Анапа Подслушано».

Град обрушился на Анапу в среду, 15 мая. На записи, сделанной местной жительницей, видно большое количество крупных градин, падающих на землю, а также ручей, который образовался от большого количества осадков. «Не могу размер града передать, но плюс-минус с пятирублевую монету. Всему хана просто. На огороде от картошки одни уже палки остались, хоть плачь...» — посетовала автор видео.

Ранее в этот же день стало известно, что вода в реке Большая Воровская на полуострове Камчатка поднялась до опасного уровня. По состоянию на утро среды подтоплены четыре придомовые территории.

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      Полина Кислицына
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