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17:14, 15 мая 2024Бывший СССР

На Украине подписали закон об упрощении работы Высшего антикоррупционного суда

Зеленский подписал закон об упрощении работы Высшего антикоррупционного суда

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), позволяющий судьям единолично рассматривать дела в судах первой инстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

«Президент Украины 14 мая подписал закон Украины о совершенствовании порядка осуществления уголовного производства, упрощающий работу Высшего антикоррупционного суда», — говорится в сообщении парламента.

При этом отмечается, что порядок коллегиального рассмотрения дел сохраняется в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более десяти лет, а также в отношении высокопоставленных чиновников. В частности, это правило распространяется на президента страны, утратившего полномочия, депутатов, премьер-министра и членов кабинета министров.

Как ранее сообщал в Telegram депутат Рады Ярослав Железняк, принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда, которое Киев обязывался выполнить до конца апреля.

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      Александр Курбатов
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