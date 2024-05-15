На Украине подписали закон об упрощении работы Высшего антикоррупционного суда

Зеленский подписал закон об упрощении работы Высшего антикоррупционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), позволяющий судьям единолично рассматривать дела в судах первой инстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

«Президент Украины 14 мая подписал закон Украины о совершенствовании порядка осуществления уголовного производства, упрощающий работу Высшего антикоррупционного суда», — говорится в сообщении парламента.

При этом отмечается, что порядок коллегиального рассмотрения дел сохраняется в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более десяти лет, а также в отношении высокопоставленных чиновников. В частности, это правило распространяется на президента страны, утратившего полномочия, депутатов, премьер-министра и членов кабинета министров.

Как ранее сообщал в Telegram депутат Рады Ярослав Железняк, принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда, которое Киев обязывался выполнить до конца апреля.