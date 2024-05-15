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19:02, 15 мая 2024Путешествия

Пассажирке понадобилась реанимация после полета на российском самолете

Aviaincident: пассажирке «ИрАэро» понадобилась реанимация после полета

Фото: Omar Prestwich / Unsplash

Самолет российской авиакомпании «ИрАэро» сменил курс и сел в другом месте из-за больной пассажирки на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 14 мая на рейсе из московского аэропорта Домодедово в Баку. Во время полета экипаж воздушного судна доложил диспетчерам, что 63-летней женщине стало плохо — у нее упало давление. Пилоты решили следовать на незапланированный аэродром в Астрахань.

Уточняется, что экипаж не объявлял сигнал срочности. При этом после полета пассажирке понадобилась реанимация.

Пилотов другого российского самолета попытались ослепить лазером в небе. Неизвестный направил луч зеленого цвета на кабину лайнера S7, который заходил на посадку в Новосибирске.

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      Мария Борисова
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