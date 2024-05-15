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12:09, 15 мая 2024Россия

ЦИК назначил дату Единого дня голосования

Глава ЦИК Памфилова сообщила, что Единый день голосования состоится 8 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Единый день голосования (ЕДГ) в России состоится 8 сентября. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Неизбежны перемены, которые могут отражаться на избирательной кампании, 8 сентября у нас Единый день голосования», — сказала она во время заседания комиссии.

По ее словам, уже понятно, что четыре губернатора войдут в новый состав правительства России. Также она добавила, что вероятные изменения, которые могут отразиться на дне голосования, определят до 8 июля.

Ранее Памфилова заявила, что Центризбирком нашел подтверждение лишь 12 сообщениям о нарушениях на выборах президента России. Всего комиссии поступило 459 сообщений о нарушениях. Из слов главы ЦИК следует, что 447 остались неподтвержденными.

ЖЗЛ
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