Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:03, 15 мая 2024Из жизни

Женщине выдали урну с прахом незнакомца после кремации матери

BBC News: женщине из Шотландии выдали прах незнакомца после кремации матери

Фото: Sandra Gätke / DPA / Globallookpress.com

Женщина из Шотландии была шокирована, когда узнала, что ей выдали прах незнакомца вместо праха ее матери. Об этом пишет BBC News.

Анна Гибсон шесть месяцев хранила дома урну с прахом, прежде чем узнала, что останки принадлежат не ее матери, а кому-то другому. По словам женщины, агентство ритуальных услуг из города Дамбартон не выдавало ей урну с прахом на протяжении четырех месяцев после кремации. Мать Гибсон, Патрисия Элисон, ушла из жизни в возрасте ста лет в апреле 2023 года. Прах же был выдан родным лишь в сентябре после нескольких запросов.

В феврале 2024 года Гибсон и ее семья решили развеять прах Элисон, однако их смутило, что на урне не обнаружилось ее имени. Женщина позвонила с запросом в муниципальный совет Дамбартоншира, поскольку ритуальное агентство к этому времени уже закрылось. Оттуда ее перенаправили в крематорий города Клайдбанк, который производил кремацию. Там ей дали неожиданный ответ.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

«Мужчина по телефону сказал мне, что никогда раньше не сталкивался с подобным и не знает, как облегчить то, что собирается мне сказать. Он сказал, что не знает, ни кому принадлежит прах в моей урне, ни где этот человек был кремирован, потому что прах моей мамы был перед ним», — рассказала Гибсон.

Также выяснилось, что хотя у Элисон был заранее заключен контракт с похоронным агентством, счет за услуги крематория так и не был оплачен. Как выяснилось позже, случай Гибсон был не единственным. Сейчас полиция ведет расследования в отношении агентства ритуальных услуг, которое организовывало похороны и кремацию.

Ранее в Испании пожилая женщина внезапно ожила через 19 часов после того, как перестала дышать. У пациентки случился сердечный приступ, после которого ее не смогли реанимировать.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган созвал экстренное заседание после предупреждения о госперевороте. Что ждет Турцию?

      Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов

      Известный комик рассказал о безденежье во время работы на ТНТ

      Российского вратаря признали третьей звездой матча НХЛ

      Последствия запрета на перевалку российского СПГ в Европе оценили

      Российский военный взорвал гранату в военкомате

      Женщине выдали урну с прахом незнакомца после кремации матери

      Бойцы в зоне СВО пожаловались на «звездный РЭБ»

      Депутаты Рады отправились в США за разрешением наносить удары по России

      Минобороны подтвердило попытку атаки ВСУ на Татарстан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше