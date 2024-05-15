Женщине выдали урну с прахом незнакомца после кремации матери

BBC News: женщине из Шотландии выдали прах незнакомца после кремации матери

Женщина из Шотландии была шокирована, когда узнала, что ей выдали прах незнакомца вместо праха ее матери. Об этом пишет BBC News.

Анна Гибсон шесть месяцев хранила дома урну с прахом, прежде чем узнала, что останки принадлежат не ее матери, а кому-то другому. По словам женщины, агентство ритуальных услуг из города Дамбартон не выдавало ей урну с прахом на протяжении четырех месяцев после кремации. Мать Гибсон, Патрисия Элисон, ушла из жизни в возрасте ста лет в апреле 2023 года. Прах же был выдан родным лишь в сентябре после нескольких запросов.

В феврале 2024 года Гибсон и ее семья решили развеять прах Элисон, однако их смутило, что на урне не обнаружилось ее имени. Женщина позвонила с запросом в муниципальный совет Дамбартоншира, поскольку ритуальное агентство к этому времени уже закрылось. Оттуда ее перенаправили в крематорий города Клайдбанк, который производил кремацию. Там ей дали неожиданный ответ.

«Мужчина по телефону сказал мне, что никогда раньше не сталкивался с подобным и не знает, как облегчить то, что собирается мне сказать. Он сказал, что не знает, ни кому принадлежит прах в моей урне, ни где этот человек был кремирован, потому что прах моей мамы был перед ним», — рассказала Гибсон.

Также выяснилось, что хотя у Элисон был заранее заключен контракт с похоронным агентством, счет за услуги крематория так и не был оплачен. Как выяснилось позже, случай Гибсон был не единственным. Сейчас полиция ведет расследования в отношении агентства ритуальных услуг, которое организовывало похороны и кремацию.

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