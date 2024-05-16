Аэропорт российского города закрыли для приема и выпуска самолетов

ТАСС: аэропорт Ставрополя закрыли для приема и выпуска самолетов

Аэропорт Ставрополя закрыли для приема и выпуска самолетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к администрации воздушной гавани.

Уточняется, что временные ограничения на использование воздушного пространства начали действовать с 14:00 по московскому времени.

15 мая ограничение полетов ввели в аэропорту другого российского города — Волгограда. Из-за этого были задержаны несколько рейсов. Позже в Росавиации пояснили, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

