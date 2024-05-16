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15:19, 16 мая 2024Мир

Евреи начали собирать деньги на предвыборную кампанию Трампа

Евреи-республиканцы начали собирать деньги для предвыборной кампании Трампа

Фото: Michael M. Santiago / Pool / Reuters

Еврейская коалиция Республиканской партии США начала собирать деньги для помощи предвыборной кампании кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом каналу Fox News заявили представители группы.

Один из лидеров коалиции Сэм Маркштейн подчеркнул, что это «будет крупнейшей попыткой за всю историю» организовать поддержку Трампа со стороны евреев-республиканцев. Они намерены собрать как минимум пять миллионов долларов.

Это заявление было сделано на фоне продолжающихся антиизраильских протестов в студенческих городках США. Протестующие критикуют президента страны Джо Байдена из-за поддержки им Израиля в борьбе с палестинским движением ХАМАС, подчеркивает издание.

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      Лина Пивоварова
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