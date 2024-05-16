Глава приграничного района России призвала мужчин не носить камуфляжные костюмы

Глава Кореневского района Курской области призвала мужчин не носить камуфляж

Глава граничащего с Украиной Кореневского района Курской области Марина Дегтярева обратилась к мужчинам с просьбой не носить камуфляжные костюмы. Соответствующее сообщение она опубликовала в Telegram.

«Убедительная просьба! Старайтесь избегать места скопления военнослужащих и военной техники. Также просьба к мужчинам нашего района не носить камуфляжные костюмы. Это может сыграть против вас», — написала она.

Помимо этого, Дегтярева обратилась к местным жителям с просьбой не снимать и не выкладывать в сеть записи с мест падения беспилотников, моменты работы систем противовоздушной обороны (ПВО) и их последствия. Публиковать это не нужно, так как кадры могут помочь противнику скорректировать его работу, пояснила глава Кореневского района.

Кореневский район находится на юго-западе Курской области. На юге территориальная единица граничит с Сумской областью Украины.