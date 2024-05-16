Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:49, 16 мая 2024Россия

Глава приграничного района России призвала мужчин не носить камуфляжные костюмы

Глава Кореневского района Курской области призвала мужчин не носить камуфляж

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава граничащего с Украиной Кореневского района Курской области Марина Дегтярева обратилась к мужчинам с просьбой не носить камуфляжные костюмы. Соответствующее сообщение она опубликовала в Telegram.

«Убедительная просьба! Старайтесь избегать места скопления военнослужащих и военной техники. Также просьба к мужчинам нашего района не носить камуфляжные костюмы. Это может сыграть против вас», — написала она.

Помимо этого, Дегтярева обратилась к местным жителям с просьбой не снимать и не выкладывать в сеть записи с мест падения беспилотников, моменты работы систем противовоздушной обороны (ПВО) и их последствия. Публиковать это не нужно, так как кадры могут помочь противнику скорректировать его работу, пояснила глава Кореневского района.

Кореневский район находится на юго-западе Курской области. На юге территориальная единица граничит с Сумской областью Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Над Севастополем сбиты ракеты с кассетными боеприпасами

      Глава Крыма обратился к ФСБ после предотвращения теракта в регионе

      Воспитывавшая ребенка-инвалида россиянка лишилась накоплений из-за двойника

      Получивший двойной перелом вратарь ЦСКА рассказал о своем состоянии

      Допрос одного из фигурантов дела о подготовке теракта в Крыму попал на видео

      В России рассказали о непростом пути «Булавы»

      Огромное шпионское устройство с надписями на английском нашли в регионе России

      Три человека стали жертвами крушения самолета в США

      В России захотели бороться с серым импортом видеоигр

      Министр обороны Словакии заявил о серьезности состояния Фицо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше