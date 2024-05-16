Сбер назван самым инновационным банком России

Сбер стал лидером в инновациях в рейтинге Sk Fintech Hub

Сбер вновь возглавил рейтинг инновационности банков Sk Fintech Hub. Первое место ему обеспечили собственная платформа для взаимодействия стартапов, корпораций и инвесторов SberUnity, организация мероприятий для стартапов и хакатонов, в том числе в регионах, и цифровые сервисы для предпринимателей.

Одним из ключевых критериев стали проводимые банком мероприятия для стартапов и разработчиков — питч-сессии и хакатоны, молодежные акселераторы, которые уже прошли больше 190 тысяч школьников и студентов со всей страны. Высокую оценку получили специальные решения для венчурного рынка: на SberUnity сегодня 4 тысячи стартапов, 90 корпораций и инвесторов.

«Поддержка стартапов и технологических предпринимателей — важный вектор наших усилий. Так мы помогаем России динамично развиваться и создавать прорывные технологии будущего. Сбер работает с инновациями на системной основе, чтобы повышать эффективность всех наших бизнес-процессов и качество клиентского опыта как в аналоговом, так и в цифровом мире. На платформе SberUnity мы соединяем стартаперов и инвесторов, которые готовы их финансировать, а это один из драйверов отечественного венчурного рынка. Совокупная сумма сделок между корпорациями-резидентами и стартапами-резидентами с момента открытия платформы уже составила 14 миллиардов рублей. Мы высоко ценим работу Sk Fintech Hub, основанную на data-driven подходе, который сами практикуем, и поддерживаем исследование инновационности российских банков, поскольку оно дает объективный срез развития этого направления в стране и помогает нам принимать более эффективные управленческие решения на основе данных», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В рейтинге эксперты также учитывали цифровые сервисы для малого бизнеса и инклюзивные инициативы банков в сфере инноваций.

Всего в исследовании Сколково приняли участие топ-20 российских банков. Оно проводилось по 20 критериям, которые сгруппированы в пять блоков: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях», «Сотрудничество со стартапами», «Цифровые сервисы».