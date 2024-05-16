Мужчина с мачете напал на подростков в российском городе и попал на видео

В Петербурге задержали мужчину, напавшего с мачете на двух подростков

Мужчина с мачете напал на двух подростков около магазина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке и публикует видео с места происшествия.

На кадрах видно, как мужчина размахивает холодным оружием рядом с подростками. В какой-то момент молодой человек, получивший ранение, ударяет нападавшего и тот падает на землю.

По данным канала, все произошло на улице Ударников накануне вечером. 46-летний мужчина прогуливался около одного из местных торговых центров с мачете и, заметив подростков, решил на них напасть. В результате 14-летняя девушка получила ранение уха, а 17-летний юноша — порезы руки и живота.

Несмотря на повреждения, молодой человек смог задержать нападавшего и удерживать его до приезда полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Ранее в Иркутской области мужчина порезал жену в здании ЗАГСа, куда вместе с ней пришел подавать заявление на развод. Его задержали охранники и передали полиции.